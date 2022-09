Ospite di Radio Nerazzurra, Aldo Serena ha parlato anche del momento attuale dell'Inter non particolarmente brillante. Ma non solo. E infatti si parte da un ricordo di un match tra l'Inter e la Roma: "Fui sorpreso da Falcao, che a fine gara, vedendomi giù di morale per il ko, mi spiegò come i calciatori più lenti dovevano muoversi prima per anticipare gli avversari. Una lezione importantissima che non mi aspettavo da un super campione come lui - ha ricordato Serena -. Il rigore fallito contro l'Argentina a Italia 90? Io non dovevo essere tra i cinque rigoristi, ma in molti si tirarono indietro e fui costretto ad andare sul dischetto. Le gambe non mi reggevano, le orecchie mi si erano tappate e poi, dopo l'errore, ho un buco di un giorno e mezzo della mia vita. Non ricordo nulla. Forse ho avuto un attacco di panico".