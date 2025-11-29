Importanti riconoscimenti per il Direttore Sportivo dell'Inter Piero Ausilio e l’attaccante nerazzurro Pio Esposito che hanno ricevuto il premio dedicato alla memoria di Manlio Scopigno. Ausilio ha ricevuto il riconoscimento 'Manager of the Year', consegnato dal Presidente dell’ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti. L’attaccante classe 2005 Pio Esposito, è stato invece premiato come miglior Giocatore della Serie B per la stagione 2024/25 disputata in prestito allo Spezia.