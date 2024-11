Intervistato di Tuttosport, l'ex portiere tra le altre di Inter, Juventus, Roma, Angelo Peruzzi ha risposto sul suo passato e sulla sua fede calcistica svelando un aneddoto legato al passaggio dalla Juventus all'Inter: "Mi avranno chiesto un milione di volte quale sia la mia fede calcistica. Mi sono legato tanto alle mie squadre, ma non ne tifo una in particolare. Io non ho mai fatto il ruffiano coi tifosi. Mi emozionai quando da giocatore della Lazio andai a Torino e ricevetti gli applausi dei miei vecchi tifosi della Juventus: vuol dire che mi avevano apprezzato e non mi avevano dimenticato. Quando dalla Juve passai all'Inter, invece, ho sofferto tantissimo. I miei nuovi tifosi mi bersagliavano con fischi e insulti. Chiamai mia moglie pensando di smettere".

Il duo Peruzzi-Simone Inzaghi specialità carte:

"Simone alla vigilia delle partite era nervosissimo, così io spesso lo costringevo a sfide interminabili a carte, i nostri rivali preferiti erano il cuoco Giocando e il magazziniere Walter Pela. Hanno vissuto anni difficili".

