Dopo aver infranto due tabù in queste prime battute stagionali, Cristian Chivu è ora chiamato a sfatare un altro spauracchio: questa sera, a San Siro, arriva infatti il Sassuolo di Fabio Grosso, una squadra che nella storia ha costretto i nerazzurri ad ingoiare bocconi amarissimi. Forte della carica di fiducia derivante dalla vittoria di Amsterdam in Champions League, l’Inter è ora chiamata a iniziare la risalita in campionato, dove tre punti nelle prime tre giornate sono un bottino difficile da accettare e che necessita di una bella sterzata. Fischio d’inizio dell’arbitro Livio Marinelli alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.09 - Abbraccio tra Davide Frattesi e l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali, a testimonianza dell'affetto che ancora lega il centrocampista dell'Inter ai colori neroverdi.

20.05 - In campo anche il Sassuolo.

20.03 - Inizia il riscaldamento dell'Inter.

20.02 - Portieri dell'Inter da qualche minuto in campo per il riscaldamento.

19.49 - Per il Sassuolo, ancora fiducia a Muric tra i pali. Attacco particolarmente con Berardi, Pinamonti e Laurienté, a centrocampo l'esperienza di Matic guiderà Vranckx e Koné.

19.45 - Stavolta, nessuna sorpresa: Chivu si attiene alle indicazioni della vigilia dando a Josep la responsabilità di portare il cognome Martinez in campo. Lautaro non è ancora al meglio e quindi arriva la conferma dal primo minuto per Pio Esposito che tanto bene ha impressionato in Champions League. Tornando dal primo minuto Petar Sucic e Carlos Augusto.

19.43 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo:

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 25 Coulibaly, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 40 Vranckx, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.

In panchina: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 7 Volpato, 9 Cheddira, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini.

Allenatore: Fabio Grosso.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Mondin-Rossi. Quarto ufficiale: Perri. VAR: Pezzuto. Assistente VAR: Chiffi