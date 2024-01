È il capitano Lautaro Martinez a sedere in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli. I nerazzurri arrivano per il terzo anno consecutivo in finale dopo aver battuto Juventus e Milan. Di seguito le parole del Toro:

Derby, Napoli e Lazio l'altro giorno avete vinto senza il tuo gol. Questo dimostra che riuscite a vincere di squadra e segna contro tutti.

"Dico sempre che non è importante chi segna, ma sviluppare un gioco come quello dell'altro giorno che è stata una grande gara da parte di tutti. Da chi ha giocato, chi è entrato, chi non ha giocato... L'importante è continuare sulla strada che stiamo facendo col mister, un percorso di alto livello. Domani abbiamo un partita importante da fare contro un avversario di valore, dobbiamo recuperare energie e fare una grande gara per portare a casa il nostro obiettivo".

Calhanoglu ha detto qualche mese fa di sentirsi tra i migliori 5 registi del Mondo. Vale lo stesso per te?

"Cerco di migliorare ogni giorno per migliorare, pare una mano ai compagni, fare felici i tifosi, per raggiungere obiettivi con questo grande club. Mi sento ad un livello alto, sto lavorando tantissimo, ma non sta a me dire a che livello sono in questo momento. Sta a voi dirlo, io cerco di fare sempre il massimo per me stesso, per dare una mano all'Inter e ai miei compagni".

Quale può essere il pericolo in questo momento? Spingere troppo e poi avere il fiatone più in là?

"Noi dobbiamo pensare sempre alla partita che abbiamo davanti. Da qui alla fine sarà difficile perché abbiamo partite importanti davanti, ma siamo tutti pronti. Il mister lo sa, ognuno di noi è pronto a entrare. C'è l'undici che sceglie il mister e poi i cinque che entrano. Siamo un gruppo unito che sta bene che sà quello che deve fare in campo quando entra. Posso dire solo questo".

Quant'è importante per un attaccante avere questo grande apporto al gol da parte di tutta la squadra?

"Tantissimo. Creiamo tante occasioni e questo è merito della squadra perché tutto parte sempre dal portiere. È importante, significa che facciamo bene e abbiamo un'idea chiara di gioco. Quello che facciamo in partita è ciò che proviamo ogni giorno per avere più possibilità di vincere le partite".

Inzaghi l'altro giorno ha detto che vi state divertendo. Che vuol dire che vi state divertendo, oltre a ottenere risultati?

"Quella parola è sicuramente bella perché è ciò che facevamo da bambini quando giocavamo a calcio. E siamo tornati bambini, ci divertiamo dentro al campo. Sembra che giochiamo tra amici, perché è quello che facciamo: tutti andiamo nella stessa direzione. I risultati stanno pure arrivando e deve essere uno stimolo a continuare a fare ciò che stiamo facendo".

Stasera pensate alla Juve?

"A che? Ah, alla Juve? No, io no. Io penso alla nostra partita di domani. Per noi è molto importante il Trofeo che ci giochiamo domani perché è uno degli obiettivi della nostra stagione. Dobbiamo recuperare energie e pensare al Napoli".

Domani Supercoppa e poi torni in Italia e firmi il rinnovo?

"Non lo so. Con la società stiamo lavorando. Qui sono contento, sono concentrato sulla partita di domani. Penso a quella e poi a tornare a casa dai miei figli".

Si parla tanto del rendimento dei giocatori al tuo fianco. È cambiato il tuo modo di giocare con Thuram quest'anno?

"Cerco sempre, non solo con lui ma con tutti quelli che mi giocano a fianco, di vedere anche il movimento o il lavoro che fanno per non fare lo stesso. Ho sempre trovato attaccanti di grande livello qui all'Inter e cerco sempre di imparare anche da loro, mi danno spinta e motivo per migliorare ogni giorno e sono contento per questo".

Cosa significherebbe vincere anche la Supercoppa di domani dopo quella dell'anno scorso?

"Sarà molto importante perché siamo i campioni in carica di questa Supercoppa, la vinciamo da due anni e domani abbiamo sicuramente tanta voglia di portarla ancora a casa perché come ho detto è un nostro obiettivo. Abbiamo fatto una grande partita contro la Lazio, grande semifinale e adesso manca l'ultimo passo. Dobbiamo concentrarci".

