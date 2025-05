Dopo Barella e Inzaghi, è Lautaro Martinez a presentarsi ai microfoni di Sky Sport per anticipare i temi di PSG-Inter, finale di Champions League: "Non sono teso, mi sto godendo ogni momento perché è difficile arrivare a questo punto - le parole del Toro -. Come ho detto, fare due finali in tre anni vuol dire tanto per noi. Significa che stiamo lavorando bene, che la squadra ha dei valori. Domani serve l'ultimo passo, dobbiamo curare gli ultimi dettagli. Dovremo essere perfetti per riportare a casa la coppa che manca da 15 anni".

Prima dello scudetto avevi fatto un discorso motivazionale al gruppo, lo farai anche domani?

"Non preparo niente, tutto quello che dico è spontaneo. Domani toccherà a me, ma non penso di dover dire tante cose. Dobbiamo goderci ogni secondo della finale, stiamo facendo un lavoro straordinario. Manca l'ultimo passo per finire il lavoro, per far diventare questo sogno realtà".

C'è una favorita?

"50 e 50, loro sono una squadra forte, con giocatori che sono in un momento di forma straordinario. Dobbiamo rispettarli, hanno già vinto due coppe quest'anno. Dovremo curare gli ultimi dettagli, pensando già a domani. Sarà l'ultima gara, la più importante, quella che decide tutto. Spero che tutti i miei compagni siano belli carichi per centrare l'obiettivo per cui lavoriamo da tanto tempo".

Lautaro ascolta un video saluto della moglie, del papà, del fratello e dei suoi figli.

"E' difficile parlare, sono loro quelli che mi spingono a non mollare mai. Voglio ringraziarli e vorrei dedicare loro la Coppa. Mio papà mi ha trasmesso l'amore per questo sport, mia mamma non mi ha mai fatto mancare niente. Poi i miei figli e mia moglie che sono sempre con me, che mi tirano su nei momenti difficili (il Toro si commuove, ndr)".