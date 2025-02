Arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile, dove l'Inter oggi si è allenata mentre a Nyon era in corso il sorteggio degli ottavi di finali di Champions League che ha accoppiato i nerazzurri al Feyenoord. La testa però è rivolta al Genoa, avversario domani sera a San Siro nel match di campionato che anticipa lo scontro diretto di Napoli.

Contro il Grifone, oltre all'infortunato Yann Sommer, non ci saranno neanche Marcus Thuram e Carlos Augusto. Sky Sport informa che l'attaccante francese e il difensore brasiliano anche oggi hanno lavorato a parte (problema alla caviglia sinistra e contusione al polpaccio) e saranno out per l'appuntamento di domani. In attacco Joaquin Correa al momento sembra essere il candidato principale per affiancare Lautaro Martinez.

