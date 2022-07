Andrea Pinamonti si muove a grandi passi verso una nuova casa, quella del Monza. In serata sono stati fatti ulteriori passi in avanti per il passaggio del centravanti classe '99 alla corte di Giovanni Stroppa, nell'anno dell'esordio in Serie A dei brianzoli. I contatti tra Galliani e Marotta proseguono senza sosta: le parti lavorano con fiducia per la formalizzazione definitiva dell'accordo. Lo riporta Sportitalia.