Dopo essere rimasto in panchina contro il River Plate, Luis Henrique potrebbe godere di una nuova opportunità domani sera in occasione degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense. Nel frattempo, Ronaldo Tomaz, padre del neo-giocatore nerazzurro, continua a seguire ogni dettaglio della nuova fase del figlio e ritiene che, già contro il Tricolor, l'atleta dovrebbe iniziare a mostrare i frutti del suo rapporto con i nuovi compagni di squadra. Intervistato da GloboEsporte, Tomaz esprime tutto l'orgoglio nel vedere il figlio vestire la maglia della Benemata: "Vederlo giocare in un Mondiale, con la maglia dell'Inter, è una grande emozione. È una cosa che abbiamo visto solo in TV. Oggi c'è mio figlio. Vedere mio figlio arrivare a questo livello, dopo tanta fatica, è una grande gratificazione. Se lo merita".

La famiglia ora si aspetta che il lavoro di squadra con i suoi nuovi compagni inizi a dare i suoi frutti sul campo. Secondo suo padre, l'attaccante supererà al più presto la fase di ambientamento: "È un momento nuovo, in un nuovo club, con nuovi compagni di squadra... È normale che ci voglia un po' di tempo per adattarsi, ma sono sicuro che supererà questa fase in fretta. Ho parlato con lui e vedo che è estremamente concentrato nel vivere al meglio questo nuovo capitolo della sua carriera. Siamo fiduciosi che contro il Fluminense lo vedremo più rilassato in campo".

