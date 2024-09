Una delle motivazioni più evidenti per questa partenza lenta da parte dell'Inter va ricercata senza dubbio in una condizione non ancora ottimale. Come conferma il Corriere dello Sport, stanno pesando e non poco sulle gambe dei nerazzurri gli gli impegni estivi dei vari nazionali.

In troppi sono ancora in netto ritardo. Il più lontano dal top è senza dubbio Lautaro, lontano parente del bomber implacabile della seconda stella. Ma non sta benissimo neppure Calhanoglu. Pavard è irriconoscibile e lo stesso Thuram ora sembra accusare la partenza lanciata delle prime giornate.

La buona notizia, a questo punto, è che da qui alla trasferta di sabato a Udine il tempo per recuperare le energie non mancherà, sottolinea il quotidiano romano. La cattiva è che il ritmo tornerà infernale dalla settimana successiva.