Arrivano dal sito specializzato FootyHeadlines le prime immagini ufficiali della maglia che l'Inter indosserà nella stagione 2025-2026, versione Home. Ancora una volta, Nike propone un concetto innovativo del design della prima divisa, con un'interpretazione unica delle classiche strisce della squadra. La divisa presenta i classici colori nero e blu della squadra, con due particolari unici: i colori del logo e la realizzazione delle strisce. Iinvece dei classici loghi bianchi o gialli, Nike utilizza il blu turchese per lo Swoosh e lo stemma del club. È la prima volta che viene utilizzato questo colore.

Ma la grande innovazione è rappresentata dal design delle strisce nere, che sono progettate per visualizzare la parola INTER in una maniera del tutto inedita. All'interno del colletto è stampata la scritta INTERNAZIONALE MILANO, nello stesso stile unico della parte anteriore della maglia, come si può vedere nella foto in basso.

