Denzel Dumfries si allontana dall'Inter. Le parti sono lontane, riguardo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e la distanza tra i 5 milioni più bonus richiesti per il rinnovo e i 4 offerti dai nerazzurri (oggi l'olandese ne prende 2) in più senza i benefici del Decreto Crescita rende più lontana la permanenza.

Senza prolungamento, secondo il Corriere dello Sport, l'addio in estate sarebbe scontato. L'Inter vuole infatti monetizzare e non perdere a zero il giocatore come accaduto con Skriniar. Inzaghi apprezza molto il giocatore, che ha fatto grandi passi avanti sotto la sua guida. Nel frattempo è stato però chiuso l'affare Buchanan e anche questo è un segnale. Se renderà come ci si attende, la separazione da Dumfries sarà meno traumatica. Nelle prossime settimane l'olandese dovrà prendere una decisione sul suo futuro.