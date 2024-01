Dopo aver firmato il contratto con il Monza che ha ufficializzato in questi minuti il suo arrivo, Daniel Maldini ha risposto alle domande dei giornalisti che lo attendevano fuori, dando anche una visione personale al prossimo impegno dei brianzoli, sabato contro l'Inter tra le mura amiche: "Già mi sento a casa, è stato tutto perfetto e sono molto felice di essere qua. Ho già parlato ieri con il mister, il mio obiettivo è fare una grande stagione e aiutare la squadra il più possibile. Sia io che mio padre pensiamo che questa sia stata la scelta migliore. L'Inter? Sabato sarà una partita importante come tutte, ma è comunque qualcosa di speciale per me".

A seguire le immagini.