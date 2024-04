"Buongiorno, Sacchi ha vinto solo con il Milan perché ai tempi era Berlusconi che lo faceva vincere, infatti quando è andato in un altro club non solo non ha vinto ma si è fatto venire pure la depressione. Io ho barato, perché ho comprato casa con il mutuo, io ho barato perché ho comprato l'auto con il finanziamento cosi come tanti italiani. Lo Stato ha barato e bara perché si finanzia facendo debiti con paesi esteri e con i propri cittadini (emissioni titoli di Stato). Quindi il problema barare non esiste, è solo un'invenzione del falso moralista, cioè Sacchi. Sacchi per me non è un esempio di sport oltre ad essere ignorante in materia amministrativa, legale. Grazie e forza Inter".

Gerardo