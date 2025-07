I primi giorni di Peter Stöger come allenatore del Rapid Vienna sono stati oscurati dalle discussioni sull'ingaggio da parte del club biancoverde di Marko Arnautovic. Il nuovo tecnico ha commentato la notizia principale che circola tra i tifosi ai microfoni dell'agenzia APA: "Non ho ancora avuto contatti con Marko. Ora è una questione finanziaria. Non mi occupo della parte economica, ma è chiaro che Marko non è un giocatore da cinquanta euro: avremmo un giocatore che credo possa segnare dai 15 ai 20 gol per noi in questa stagione, se è in forma. Non è certo una trovata di marketing. L'unica idea alla base è che possa dare il massimo per il Rapid. La decisione sarà presa entro questa settimana"

In ogni caso, Stöger considera la valutazione di un ingaggio dell'ex attaccante interista positiva per il club: "Dimostra che non è stata una cattiva idea pensare che l'operazione sia fattibile, altrimenti così tante persone non ci penserebbero costantemente. Pensiamo fuori dagli schemi e affrontiamo le cose, anche se a posteriori potrebbero rivelarsi irrealistiche".