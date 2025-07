Lautaro Martinez covava da tempo la rabbia esplosa nel post-partita di Inter-Fluminense, secondo quanto riporta oggi La Repubblica. Non ha gradito gli ammiccamenti di Hakan Calhanoglu col Galatasaray, lui che negli anni ha resistito a diverse avances, così come hanno fatto in passato Barella e Bastoni, a cui si sono interessati di recente gli arabi e prima ancora la Premier League. La sua uscita potrebbe però rivelarsi un assist a Marotta per cambiare a fondo l'Inter.

Per contro, oltre a Calhanoglu, l'uscita non è piaciuta a Dumfries e Bisseck, che si sentono chiamati in causa perché hanno offerte. In una situazione simile c'è anche Frattesi, che piace al Napoli.

La crisi verrà gestita da Chivu e dai suoi collaboratori, Kolarov e Palombo. Ma c'è una crepa aperta che potrebbe spingere gli scontenti allo scoperto. In caso di addio, Marotta vorrebbe però lasciarsi in modo amichevole con Calhanoglu e non in modo così burrascoso.