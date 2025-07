Una centralità acquisita due anni fa, dopo l'addio di Lukaku e con un rinnovo fino al 2029. Lautaro Martinez è il capitano dell'Inter e la sua leadership, come si legge dal Corriere della Sera che scrive oggi di "Lautarocrazia", ha regole chiare. Ma non piace a tutti.

Non c'è solo Thuram a non aver gradito, esplicitamente visto il like messo al messaggio su Instagram di Calhanoglu, che ha risposto sui social all'invettiva del suo capitano (pur senza essere menzionato dall'argentino, bensì da Marotta). Secondo il quotidiano anche Denzel Dumfries non ha gradito lo sfogo del capitano.

A Chivu una presenza come quella di Lautaro può facilitare il lavoro, ma al tempo stesso ci sarà da trovare un equilibrio, dopo anni in cui Inzaghi ha assecondato le esigenze dei giocatori.