Dopo due anni di proficua collaborazione nel lancio del primo canale radio tv di una Lega calcistica, RDS e Lega Serie A proseguiranno la partnership sotto una nuova veste. L’intesa nella forma attuale giunge al termine naturale del contratto, ma la partnership tra le due realtà proseguirà sotto nuove forme. Lega Serie A e RDS proseguiranno infatti a collaborare con una nuova rubrica quotidiana da 100 secondi, in onda dal lunedì al venerdì su RDS alle ore 12.59, a cura della Lega Serie A e con la voce autorevole di Serse Cosmi.

Nel frattempo,Radio-TV Serie A continuerà ad essere trasmessa in modalità DAB, sul sito e sull’app ufficiale della Lega Serie A, oltre che sulla piattaforma DAZN. Resterà invariato anche il team di conduttori e opinionisti che ha contribuito al successo del format in questi due anni, garantendo continuità editoriale e qualità nei contenuti per tutti gli appassionati.