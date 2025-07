In casa Inter c'è stato un confronto dopo il botta e risposta a distanza tra Lautaro, Marotta e Calhanoglu. Il turco potrebbe lasciare seriamente l'Inter ora, ma non è l'unico. E c'è preoccupazione su Dumfries per una clausola esercitabile fino a metà luglio. L'olandese è uno di quelli a cui non è piaciuto lo sfogo del capitano.