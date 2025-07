Seconda tappa, quella definitiva, per Ange-Yoan Bonny nella sede dell'Inter. L'attaccante francese nuovo arrivo dei nerazzurri è arrivato pochi minuti fa in Viale della Liberazione per mettere la firma sul contratto quadriennale che lo legherà alla squadra del suo ex allenatore al Parma Cristian Chivu.

A seguire le immagini.