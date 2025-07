Attraverso i propri canali ufficiali, l'Inter augura buon compleanno a Sebastiano Esposito: "Nato a Castellamare di Stabia il 2 luglio del 2002, Sebastiano Esposito oggi festeggia 23 anni. All’Inter dal 2014, dopo la trafila nel settore giovanile nel marzo 2019 ha esordito in prima squadra e a ottobre dello stesso anno ha debuttato in Champions League e in Serie A dove ha segnato il suo primo gol nella gara contro il Genoa. Dopo sei anni è tornato in nerazzurro, scendendo nuovamente in campo in occasione della FIFA Club World Cup, dove ha collezionato 4 presenze.

A Sebastiano, i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!"