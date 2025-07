La Repubblica scrive oggi di "rivincita" da parte di Simone Inzaghi. Con l'Al Hilal ha battuto il Manchester City e vola ai quarti di finale del Mondiale per club. Ha dimostrato che oltre ai soldi c'è un progetto tecnico.

La moglie Gaia Lucariello si è schierata con un like dalla parte di Calhanoglu. Perché? Secondo il quotidiano, quella del turco è una risposta a Lautaro ma anche a Marotta. E le persone vicine al tecnico rimproverano al presidente di aver fatto poco per trattenerlo, non prendendo una punta a gennaio, non offrendogli a marzo un rinnovo che era "una formalità" e non mandando un dirigente in tv a spalleggiarlo sugli arbitraggi. Inzaghi, si legge, era il filo invisibile che teneva in piedi lo spogliatoio.