Dopo il retroscena svelato sul flirt tra Davide Frattesi e l'Atletico Madrid, Sky Sport fa anche il punto su uno dei più discussi giocatori del momento di casa Inter, Hakan Calhanoglu. Secondo l'emittente televisiva in primis c'è da capire se lo strappo che si è creato dopo le dichiarazioni di Lautaro e di Marotta soprattutto dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club porterà alla cessione del turco o meno.

L'interesse del Galatasaray è più che noto, ma la situazione non è ancora cambiata: nessuna offerta formale è ancora arrivata in Viale della Liberazione e tenendo conto del clima che aleggia al momento, clima dalle ultime 48 ore almeno non esattamente di distensione e riappacificazione tra le varie componenti, società compresa viste le parole del Presidente, la sensazione è quella che l'unica soluzione alla situazione attuale possa essere ricorrere al mercato. Si attende dunque che il club turco faccia la mossa per rompere il ghiaccio.