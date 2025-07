Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento, ha parlato così a TMW Radio, soffermandosi sul progetto relativo alle seconde squadre: "Sono un sognatore, quindi forse il meno adatto per rispondere… ma io immaginavo che questo progetto fosse pensato per dare continuità ai ragazzi dei settori giovanili. Invece che mandarli in prestito in C o B, potevano trovare spazio in una squadra interna alla loro società. Invece, mi sembra che tutto si sia trasformato in un’operazione di business".