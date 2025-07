Nell'appuntamento pomeridiano con il punto di mercato di Sky Sport, la redazione televisiva svela un retroscena relativo alla voce di mercato che vede protagonista Davide Frattesi sul quale ha messo gli occhi l'Atletico Madrid. Secondo Marchetti i passi ufficiali mossi dai colchoneros per l'ex Sassuolo sono stati mossi ma un mese fa.

Il club spagnolo sembrava in procinto di aprire una trattativa per il centrocampista romano qualche settimana addietro, ma la partenza per gli USA e il Mondiale per Club l'hanno in qualche modo interrotta. Ci sarà da capire se l'operazione sia stata stroncata definitivamente o soltanto messa per il momento in standby, per poi riaprirsi nelle prossime settimane dopo il fischio d'inizio della finestra di mercato appena cominciata.