L'agente FIFA Sabatino Durante, intervistato da 1 Station Radio nel corso di 'One Football Club', commenta il finale di stagione turbolento dell'Inter in campo e fuori: "Siamo alla fine di un ciclo. E come spesso accade, in questi momenti escono fuori tutte le tensioni e le problematiche interne. Questo è anche utile, perché così si capisce che è il momento di intervenire in maniera netta, con una sorta di ‘chirurgia’ sportiva. È il ciclo naturale delle cose: tutto nasce, cresce, raggiunge il picco e poi inevitabilmente cala. L’Inter ha diversi giocatori con la ‘pancia piena’, alcuni anche avanti con l’età. Era fisiologico che emergessero dissapori, e onestamente non mi sorprende. La partita dell’altro giorno ha rappresentato solo la ciliegina sulla torta: tutte le sfide decisive della stagione sono state fallite, e sembrava quasi illogico aspettarsi il contrario".

Frattesi potrebbe vestire la maglia del Napoli?

“Per quanto riguarda Frattesi, non so se il Napoli abbia come priorità un giocatore con le sue caratteristiche. A meno che non ci sia qualche uscita, non credo che il centrocampo sia il reparto in cui si interverrà per primi. Mi sembra che il Napoli debba piuttosto agire sugli esterni e trovare un altro centravanti per alternarsi con il titolare, magari uno che possa anche affiancarlo. Frattesi, per carità, è un giocatore fortissimo: all’Inter non è un titolare fisso, ma sarebbe titolare in quasi tutte le squadre di Serie A. Però, ripeto, non credo che sia una priorità per il Napoli in questo momento.”