"L'Inter? Aspettiamo prima di dare sentenze. Cristian Chivu si trova in mano una squadra che non conosce e che non lo conosce. Vedremo nel prosieguo. E comunque, il calcio italiano è ormai un calcio di terza categoria". Lo afferma il noto agente Dario Canovi a Tutto Mercato Web, spiegando poi cosa serve a suo dire all'Inter in questo mercato estivo: "Avrà bisogno di rinforzi in difesa. Almeno due".

Sarà l'anno della consacrazione in A per il giovane Pio Esposito, grande protagonista in B con lo Spezia. L'Inter punta su di lui...

"I giovani talenti vanno incentivati. Chivu ha coraggio di far giocare i giovani, ne abbiamo bisogno. Di solito per noi sono giovani quelli che hanno ventitré-ventiquattro anni. Da altre parti a quell'età sono già calciatori".