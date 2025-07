Intervenuto sulle frequenze TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Paganin ha risposto sulla situazione di Inter e Juventus, eliminate entrambe dal Mondiale per Club agli ottavi di finale rispettivamente da Fluminense e Real Madrid.

Chi esce peggio dal Mondiale tra Inter e Juventus?

"Sicuramente per quello che è successo nel dopo l'Inter ma sono tutte cose aggiustabili. Lautaro ha dato la sua opinione da capitano. Certo, parlare fuori dallo spogliatoio non porta mai benefici, ma non credo che fosse un messaggio indirizzato a qualcuno in particolare ma in generale. Il vincente è quello che non è mai soddisfatti ed è giusto così, devi sempre voler avere voglia di aggiungere qualcosa. Credo che Lautaro abbia detto solo qual è la strada. Ora dovrà essere bravo l'allenatore e la società a indicarla. All'Inter credo ci sia tanta frustrazione per i risultati non ottenuti, ma la parte difficile di un giocatore è quella di passare da certi momenti e diventare più forte. Per la Juve mancano dei giocatori di livello assoluto, nell'ultimo anno non ho trovato dei leader che fossero in grado di alzare la voce e di indicare la strada. Manca una leadership importante che la trascini".

Jonathan David, a lungo obiettivo anche dell'Inter e ad un passo dalla Juventus, è da Juve?

"Non si mettono in dubbio le qualità, ma quando passi a una società importante cambia tutto. Sono curioso di vederlo. Anche Vlahovic e Kolo Muani hanno grandissime qualità, poi arrivi alla Juve e devi confrontarti con quella storia".