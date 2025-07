Infortunato e quindi rimandato a casa dal Mondiale per club, Benjamin Pavard è da qualche tempo in vacanza in attesa della prossima stagione. Il difensore francese si è infortunato nel finale della scorsa stagione contro la Roma, un problema alla caviglia da cui ha faticato a recuperare e che gli ha creato problemi anche negli Stati Uniti: sostituito durante la sfida col Monterrey, non ha più messo piede in campo e ha lasciato la spedizione anzitempo.

Sui social è però spuntata una foto dello stesso Pavard che gioca a padel con altre tre persone, tra cui il connazionale Theo Hernandez. La foto ha scatenato un dibattito social, ancor più dopo le parole di Lautaro Martinez alla fine di Inter-Fluminense. In molti si chiedono quanto sia possibile giocare a padel (e non essere presente al Mondiale) dato il riacutizzarsi del problema alla caviglia.