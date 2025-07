Tutti rientrati in Italia a parte quelli che avevano programmato le ferie in America come Lautaro, Carboni, Palacios, Carlos Augusto, Luis Henrique, Thuram e Dumfries.

Lo staff tecnico assieme ai dirigenti deve ancora decidere il giorno esatto in cui si inizierà a faticare alla Pinetina per cominciare un nuovo percorso per il 2025-26: secondo la Gazzetta, orientativamente, ci si muoverà attorno al 20 luglio e, ovviamente, non tutto il gruppo partirà in contemporanea. Ci sarà una prima base di giocatori che non è volata in America (vedi il neo-arrivato Bonny) accompagnata dai 5 tornati prima per infortunio (Bisseck, Pavard, Zielinski, Frattesi e Calhanoglu in caso di permanenza). Poi (il 23?) toccherà ai giocatori che hanno giocato il Mondiale per Club.