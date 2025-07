Marco Lanna, ex difensore della Sampdoria, ha visto un giovanissimo Giovanni Leoni cominciare a mettersi in mostra con la maglia blucerchiata e ai microfoni di Tutto Mercato Web esprime il suo parere sul difensore fortemente voluto dall'Inter: "L'ho visto a volte alla Samp ed era molto giovane; è un giocatore che è cresciuto molto a Parma. Anche le big devono credere in questi giovani e farli crescere, possono migliorare nella tecnica di base e di ruolo. È impossibile trovare un giocatore pronto a 18-19 anni, a parte Yamal. Se c'è una buona base ci puoi lavorare e l'investimento va fatto anche da parte delle grandi. Vale la pena investire su di lui, è un bravo ragazzo che ha voglia di lavorare. Se impara i trucchi e le malizie del mestiere può diventare un grandissimo centrale".