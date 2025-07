Non ci sono ancora stati contatti diretti tra Inter e Galatasaray riguardo al futuro di Hakan Calhanoglu. Questo scrive oggi Tuttosport, secondo cui ci sarebbe invece stata una telefonata tra il giocatore turco e Lautaro Martinez, su invito di Chivu e della società, per rasserenare gli animi.

Presto ci sarà anche un confronto tra lo stesso Calhanoglu e il club, per capire se il giocatore è dentro o fuori dal progetto. Dall'Inter si aspettano infatti una presa di posizione. Il giocatore non ha mai chiesto di andare via, ma da via della Liberazione si aspettano che si esponga e che in caso di volontà di addio porti un'offerta da 35-40 milioni di euro. Impensabile che Calhanoglu vada via per 15 milioni di euro, la proposta dovrà arrivare almeno a 25.

Nel frattempo ci si guarda attorno, il primo nome per l'eventuale successione è Ederson. In chiave rinforzi ci sarà a breve un summit tra Chivu e la dirigenza, il tecnico ha già dato il suo ok al brasiliano ma per averlo servono almeno 50 milioni. Dovranno arrivare dai 25 eventuali di Calhanoglu e da altre uscite. I nomi che fa il quotidiano sono quelli di Asllani, Frattesi, Bisseck e Taremi. Alternative a Ederson sono Stiller, Hjulmand e Frendrup.