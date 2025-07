La crepa apertasi attorno a Calhanoglu rischia di diventare una voragine in casa Inter. Secondo il Corsport, c'è una netta spaccatura portata alla luce dalle parole di Lautaro dopo l'eliminazione al Mondiale per club e si tratta di una frattura tra il capitano e uno degli elementi più importanti della rosa, che si può curare soltanto con il più efficace degli interventi diplomatici. Non aiuta, in tal senso, la vicinanza al turco mostrata, sempre via social, da Thuram.

"Le prossime settimane saranno decisive per capire quello che accadrà nel cuore del centrocampo nerazzurro e il punto di partenza è il fatto che l’Inter non vuole scendere dalla richiesta iniziale di 35-40 milioni per il regista turco - si legge -. Si tratta di risorse importanti che il club punterebbe a reinvestire e non vuole cedere di fronte alla possibilità di svendere uno dei suoi migliori giocatori". Il Galatasray, però, per ora deve gestire la situazione Osimhen e non c'è l'intenzione di svenarsi, avendo già attirato il calciatore proponendogli un ingaggio da almeno 10 milioni all'anno. Ad ora, in casa Inter, il nome più caldo per il post-Calha - secondo il quotidiano romano - è quello di Frendrup del Genoa.



E Marotta dovrà capire anche la situazione Frattesi: con Inzaghi l'addio sarebbe stato certo, ora si è fatto sotto l'Atletico, ma in panchina c'è Chivu e le cose possono cambiare.