Novità per Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, c'è da registrare un cambio d’agente per il calciatore olandese, adesso assistito da Jorge Mendes. Confermata la clausola da 25 milioni esercitabile fino al 15 luglio ma non valida in Italia, al momento non è stata presentata alcuna proposta.

