Dopo aver portato il Cagliari alla salvezza nell'ultimo campionato, Davide Nicola riparte dalla Cremonese. La società grigiorossa neopromossa in Serie A ha ufficializzato quest'oggi l'arrivo del tecnico piemontese, che si è legato alla Cremo fino al 30 giugno 2027. "Allenatore che si contraddistingue per la ben definita identità di gioco delle sue squadre così come per la grande capacità motivazionale e le indiscusse qualità umane è il profilo ideale per guidare con esperienza e competenza i grigiorossi nell’impegnativo campionato di Serie A", la presentazione nella nota della società.