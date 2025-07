Ci sarebbe pure Harvey Elliott nella lista dei profili che potrebbero interessare all'Inter per la ricostruzione post-Mondiale per Club. Il ventiduenne del Liberpool possiede le caratteristiche gradite ad Oaktree per l'acquisto di nuovi giocatori da consegnare a Cristian Chivu. Un'ipotesi, quella dell'eventuale trasferimento dell'inglese a Milano, che piace a Joe Cole, come ammette lo stesso ex calciatore, oggi tecnico nel settore giovanile del suo Chelsea, che al podcast The Dressing Room, esprimendosi sul futuro del classe 2003 ha detto: "Non so dove potrei vederlo. Napoli, Inter, o forse all'Atletico Madrid. A mio avviso deve andare all'estero perché vale quel livello. È troppo bravo per scendere in campo in una squadra di fascia media di Premier League".