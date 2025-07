Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha lasciato spazio alle proprie considerazioni con un post su Instagram in vista della prossima stagione, nella quale anche i bianconeri vogliono essere protagonisti insieme alle altre big del calcio italiano: "Dal primo giorno, sempre pronto a combattere per questo stemma! Indossare questa maglia sarà sempre così speciale per me che non credo mi ci abituerò mai. Ora è il momento di ricaricarsi e tornare più forti, perché la Juventus deve tornare nel posto che merita". Rugani ha lanciato dunque la sfida alle altre big di A, tra cui l'Inter.