Ancora il Galatasaray sullo sfondo delle operazioni di mercato dell'Inter in uscita. Oltre alla telenovela Hakan Calhanoglu, un altro nome caldo sull'asse Milano-Istanbul è quello del portiere Yann Sommer, protagonista delle ultime stagioni nerazzurre ma reduce da un Mondiale per Club sotto i suoi standard. Secondo Sport Mediaset, l'Inter vorrebbe tenere il portiere elvetico fino alla scadenza, prevista per il 30 giugno 2026, quando si starà avvicinando alla soglia dei 38 anni; ma non si esclude un affondo del Cimbom.

Sbarcato a Milano nell'estate 2023 dopo l'addio di André Onana, è risultato decisivo anche per la conquista dello Scudetto della seconda stella, chiudendo il campionato 2023/24 con ben 19 partite senza subire reti.