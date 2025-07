Anche Paolo Stringara dice la sua sulla questione Hakan Calhanoglu ai microfoni di TMW Radio: "Una cosa è certa, che il ciclo Inter precedente è chiuso e ci dovrà essere uno svecchiamento. Ci vogliono giovani bravi, ma servirà tirare fuori dei soldi. Marcus Thuram? Qual è quello vero, quello visto in precedenza o del girone di ritorno? Dobbiamo prendere giocatori forti, giovani, e dare a Cristian Chivu una squadra importante. È chiaro che l'Inter ora è dietro a tante anche in Italia".

Come vedrebbe la coppia Lautaro-Vlahovic?

"Non ho mai capito come mai alla Juve sia sempre stato messo in discussione. Lui non ha mai avuto fiducia, a cominciare da Allegri. È un ragazzo che ha bisogno di avere fiducia. È forte di testa, è opportunista. Magari venisse".