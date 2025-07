Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex vice di Walter Mazzarri, Nicolò Frustalupi ha parlato del mercato dello scorso anno del Napoli e delle aspettative sulla prossima stagione: "Sicuramente il mercato è stato azzeccato: ci sono stati acquisti importanti. La squadra era forte, e con questi acquisti è diventata molto più forte. Lo scudetto non se lo aspettava nessuno, però un allenatore come Conte e il vantaggio di non giocare le coppe hanno aiutato a superare l’Inter, anche se solo di un punto. Chi vince ha ragione".

Poi sulla griglia di partenza del prossimo campionato:

"Il Napoli parte sicuramente favorito, dovrà gestire l’impegno in Champions League ma ha la fortuna di aver mantenuto lo stesso allenatore dopo un anno. Giocare le coppe è complicato e anche per questo vedo bene il Milan, che ha un certo vantaggio da questo punto di vista. La Juventus sta costruendo la squadra, poi c’è sempre l’Inter: sono società che partono sempre con i favori del pronostico. E vedo bene anche la Roma con Gasperini".