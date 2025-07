Non è stato certo un avvio soft quello di Cristian Chivu nell'Inter. Come sottolinea oggi Tuttosport, infatti, il tecnico ha preso in mano i nerazzurri pochi giorni dopo la batosta in finale di Champions League e ha guidato i suoi nel Mondiale per club con una manciata di allenamenti a disposizione.

Ha provato poi a sfumare le scorie rimaste dopo l'ultima parte di campionato e della Coppa, lavorando sull'aspetto psicologico. Infine ha dovuto gestire il caso aperto dalle dichiarazioni di Lautaro e lo ha fatto con parole ferme in conferenza, evitando che nel gruppo si creassero ulteriori fratture e convocando tutti per un faccia a faccia prima del rompete le righe. Se ci saranno risultati o meno dal confronto avvenuto negli Stati Uniti lo si capirà dal mercato, ma il tecnico ha fatto quel che doveva. Da solo e senza l'appoggio dei dirigenti.