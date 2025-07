È stato superato lo scoglio che bloccava la nomina dei componenti dell'authority indipendente che soppianterà la Covicoc, come fa sapere il ministro dello Sport, Andrea Abodi: "Accolgo con soddisfazione il parere favorevole, con ampio consenso, delle Commissioni competenti di Camera e Senato sulle proposte governative di nomina dei componenti della ‘Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di calcio e basket’. Il consigliere Massimiliano Atelli, designato in qualità di Presidente, e la professoressa Ariela Caglio, il professor Alessandro Zavaglia, la professoressa Francesca Di Donato e il professor Giuseppe Marini, designati quali membri, comporranno quindi la nuova Autorità statale di vigilanza insieme al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, quali componenti di diritto.

Ringrazio i Presidenti della 7° Commissione del Senato, il Senatore Roberto Marti, e della VII Commissione della Camera dei Deputati, l’Onorevole Federico Mollicone, e i rispettivi parlamentari che hanno espresso il loro parere, a partire da chi ha dato fiducia alle proposte. Ora procederemo all’adozione del decreto nomina, affinché la Commissione possa insediarsi e iniziare a operare. Il campionato appena terminato sarà l’ultimo svolto con il precedente sistema di controlli" riporta l'ANSA.