Dopo aver perfezionato l'acquisto di Bonny, in attesa di capire se ci sarà un colpo in difesa e chi lascerà l'Inter, è il reparto di centrocampo quello che rischia di essere rivoluzionato di più in questa fase di calciomercato.

Da definire il futuro di Calhanoglu dopo il caos scoppiato negli ultimi giorni, così come resta da capire il futuro di Frattesi, cercato dall'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X l'Inter ha chiesto informazioni su Richard Ríos, del Palmeiras. È un profilo monitorato dal club nerazzurro per il centrocampo.