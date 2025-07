I consulenti nominati dalla Procura di Milano hanno depositato le loro relazioni nell'ambito delle indagini sulle curve di San Siro che hanno portato anche ad avviare un procedimento speciale di “prevenzione” per Inter e Milan. Le due società, va ricordato, non sono indagate e si sono anzi proclamate parti civili per i danni nei processi; però sono state chiamate a dimostrare, in sostanza, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultras. Tra i consulenti dei pm, ossia Luigi Saporito per l’Inter e Pier Antonio Capitini per il Milan, e gli stessi club, infatti, c’è stato un dialogo e un lavoro costante in questi mesi, al fine di arrivare definitivamente a mettere fine alle illegalità e a recidere i legami tra ultras, giocatori e dirigenti, che erano emersi dalle indagini.

Tra le varie misure per bonificare le curve Nord e Sud, ad esempio, il focus ha riguardato il potenziamento dei controlli all’ingresso sui biglietti, sui nominativi e sui posti a sedere, oltre che sulla gestione stessa della vendita dei tagliandi. Ora le relazioni dei consulenti su questo lavoro sono state depositate ai pm per le loro valutazioni all’interno del procedimento.