Simone Rondanini, agente del difensore del Bologna Jhon Lucumi, è intervenuto nel corso di 'Salite Sulla Giostra' in onda su STILETV commentando le voci di mercato che coinvolgono il giocatore colombiano: "Dove giocherà l'anno prossimo? Dove avrà la possibilità di crescere, può essere lo stesso Bologna o un’altra squadra. A Bologna ha avuto una bella evoluzione e ora bisogna capire quale sarà il suo prossimo passo. Non mi piace parlare di altre squadre. Lui ha fatto un grande campionato, l’interesse di squadre come Inter e Juventus fa sempre piacere".

Il Napoli ha provato a chiamarti in questo periodo?

"Per Lucumi no, ho avuto diverse conversazioni con il Napoli su altri calciatori, ma mai accennato al discorso Lucumi. Un anno e mezzo fa avevamo parlato, ma recentemente no. Può darsi che la scelta sia caduta su Sam Beukema per le caratteristiche. C’è qualche calciatore che seguo e che interessa al Napoli, ma sono situazioni solo potenziali. Possiamo dire che il Napoli mi ha contattato per sapere notizie su altri calciatori. In quale reparto? Di certo non l’allenatore (ride, ndr), non mi piace mai entrare nei dettagli”.