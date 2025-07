Come se non fosse già abbastanza intricata la situazione intorno ad Hakan Calhanoglu, a mettere benzina arriva anche Felipe Melo, ex dell'Inter ma anche del Galatasaray. Il brasiliano, dal proprio profilo X, manda un appello accorato al giocatore nerazzurro affinché raggiunga il Gala: "La Turchia è la mia seconda patria, Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco Calhanoglu da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me, un calciatore di grande qualità... Da qui faccio un appello a mio fratello Calhanoglu: fratello, vieni al Galatasaray Forza Capitano".

Türkiye benim ikinci vatanım ,

Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım , Calhanoglu’nu uzun zamandır tanırım , benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter , çok kaliteli bir futbolcu… Calhanoglu kardeşime buradan sesleniyorum ;

Kardeşimmm yaa… — Felipe Melo (@_felipemelo_) July 2, 2025