Si chiude una collaborazione storica, durata ben 18 anni: è quella tra l'Inter e Volvo Cars. La casa svedese ha comunicato l'interruzione della partnership col club nerazzurro, del quale è stata fornitrice ufficiale dal 2007 fino ad oggi, fatto salvo un periodo di interruzione di un anno. Una collaborazione avviata allo scopo di rispondere alle diverse esigenze di mobilità sostenibile e sicura della Società e della squadra nerazzurra e che si è strutturata e rafforzata nel corso degli anni sulla base di una forte condivisione di valori sullo sfondo di un assoluto rigore etico. Nel periodo in cui la partnership è stata attiva, entrambe le società hanno conosciuto grandi successi nei rispettivi campi di azione. In particolare, Volvo Cars ha conosciuto una trasformazione epocale accompagnata da un successo senza precedenti. È stata lanciata un’intera, nuova generazione di vetture che ha fatto entrare Volvo nell’era della modernità all’insegna di elettrificazione, digitalizzazione e automazione, avviando di fatto la transizione energetica di cui Volvo è leader.

Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia, ha dichiarato: “Non si può che essere orgogliosi di quanto ottenuto in questi anni di collaborazione con una delle realtà più prestigiose nel panorama sportivo internazionale. Un lungo periodo nel quale Volvo ha inanellato anni da record e si è imposta come brand leader nella transizione verso la mobilità sostenibile. Una volta di più, abbiamo ribadito la nostra lunga tradizione di impegno nel mondo dello Sport al massimo livello, che ci ha visto sempre legati a realtà di alto profilo. La collaborazione con FC Internazionale Milano ha anche contribuito a consolidare il nostro rapporto con la città, rafforzando quanto ottenuto con il Volvo Studio Milano dal 2017 in poi.”