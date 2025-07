Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è una novità per quel che riguarda il contratto di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, infatti, ha una clausola rescissoria nel proprio contratto di 30 milioni di euro, attivabile entro metà luglio.

La cifra è piuttosto bassa, per il valore del giocatore e questo può stuzzicare i club in giro per l'Europa. Ad oggi, però, non ci sono segnali di un possibile addio, che sarebbe complicato da gestire come successione.