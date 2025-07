Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è soffermato su alcuni giocatori che potrebbero tornare in Italia, ma non solo. Focus anche sulle parole di Lautaro e Calhanoglu: "Bernardeschi, Insigne e Verratti? In Italia, non dico nelle big, ma ci sarebbe spazio per loro. Sono ancora giovani, possono ancora fare bene. Inter? I panni sporchi si lavano nello spogliatoio, ma molto probabilmente Calhanoglu ha avuto un atteggiamento che un leader come Lautaro non ha tollerato. E da lì è arrivata l'uscita con i media".