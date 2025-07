La quiete dopo la tempesta. Forse. Lautaro e Calhanoglu si sono sentiti, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Dopo lo scambio a distanza - prima le parole del capitano, che in realtà non ha mai espressamente citato il turco, poi la risposta social durissima del numero 20 - i due giocatori hanno voluto stabilire un contatto diretto lontano da occhi e orecchie indiscrete. Un modo per scalfire il velo di imbarazzo creatosi in queste ore.

Secondo la Gazzetta, più che un chiarimento, i due hanno voluto spiegare meglio le loro posizioni. In mezzo resta Chivu con la dirigenza: pensiero comune è che sarebbe stato molto meglio gestire una situazione simile all’interno dello spogliatoio, magari persino in modo più ruvido ma certamente evitando di mettere in crisi l’intero ambiente nerazzurro, fino ad arrivare al like di Thuram.

Il discorso, ora, si sposta sul mercato. Calhanoglu non ha chiarito ancora la sua posizione, lasciando aperte le porte sia a un trasferimento che a una permanenza. La novità è che la richiesta dell'Inter è scesa ma non troppo: 30 milioni. Se il Galatasaray vuole il regista, ora sa che dovrà arrivare a questa cifra. E lo sa anche Stipic, l'agente del turco.

In caso di addio, sfuma la pista Rovella considerando i rapporti tesi tra Marotta e Lotito. Secondo la rosea, l'obiettivo principale resta Ederson, che costa 50 milioni. Poi c'è Stiller dello Stoccarda che va via non per molto meno. Hjulmand piace, ma anche qui una trattativa appare impensabile per via dell'acredine con lo Sporting a causa del contenzioso su Joao Mario. In coda resta Frendrup.